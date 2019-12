Famalicão derrota Mafra e passa aos quartos de final da Taça de Portugal

Hoje às 00:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão garantiu, esta quinta-feira à noite, a última vaga nos quartos de final da Taça de Portugal ao vencer o Mafra, por 3-0, numa partida que esteve para ser adiada e começou uma hora e um quarto mais tarde devido aos efeitos do mau tempo.

O encontro esteve quase para não se realizar devido às más condições meteorológicas que se fizeram sentir ao longo do dia e deixaram o relvado do estádio Municipal 22 de junho, em Famalicão, completamente encharcado, contudo, após mais de uma hora e um quarto do horário inicialmente previsto o árbitro Luís Godinho deu início à partida.

E com o estado do terreno a não permitir grandes pormenores técnicos, só com o abrandar da chuva é que as oportunidades começaram a surgir. No entanto, ao intervalo persistia o nulo.

No segundo tempo, os famalicenses abriram o marcador, numa recarga de Pedro Gonçalves, aos 52 minutos, e, pouco depois, Diogo Gonçalves particamente matou o jogo. Toni Martinez, já nos descontos e de penálti, fez o terceiro golo minhoto.

O Famalicão junta-se nos quartos de final ao F. C. Porto, Benfica, Paços de Ferreira, Canelas 2010, Rio Ave, Varzim e Académico de Viseu.