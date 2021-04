Famalicão derrota Paços e continua a subir na classificação

JN Ontem às 22:06 Facebook

Famalicenses somam duas vitórias seguidas pela primeira vez no campeonato e distanciam-se da zona de despromoção. Paços segue tranquilo no quinto lugar.

O Famalicão venceu este domingo na receção ao Paços de Ferreira (2-0), em jogo da 25.ª jornada da Liga, e distanciou-se da zona de despromoção.

O brasileiro Anderson, aos 41 minutos, e o espanhol Iván Jame, aos 64, assinaram os golos da segunda vitória seguida dos minhotos, que somam três jogos sem perder, desde que Ivo Vieira assumiu o comando da equipa.

O Famalicão passa a contar os mesmos 26 pontos de Portimonense e Belenenses SAD, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o quarto desaire seguido como visitante, permanece no quinto posto, com 44, mais nove do que o sexto, V. Guimarães.