O Famalicão e o Arouca empataram, a zero, em jogo da 20.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, e mantém-se na parte de baixo da classificação.

O Famalicão, que somou o terceiro encontro sem vencer, segue na 16.ª posição, em lugar de "play-off" de permanência, com 18 pontos.

Com apenas um triunfo nos últimos oito encontros, no campeonato, o Arouca está no 15.º posto, com 19 pontos.