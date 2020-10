JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Famalicão e Rio Ave empataram (1-1), este domingo, em Vila Nova de Famalicão, na terceira jornada da Liga.

Ruben Lameiras, aos 21 minutos, deu vantagem à formação minhota, mas o brasileiro Aderlan Santos empatou o encontro, aos 78.

O Famalicão ocupa provisoriamente o nono lugar, com os mesmos quatro pontos de Moreirense, Vitória de Guimarães, Belenenses e Gil Vicente, que tem menos um jogo, enquanto o Rio Ave, que somou o terceiro empate noutros tantos encontros, segue no 13.º posto, em igualdade com Sporting de Braga e Sporting, que tem apenas uma partida disputada.

Veja o resumo do jogo: