Famalicão e Sporting voltam com nível de Liga dos Campeões

Sem público nas bancadas, os líderes F. C. Porto e Benfica mostram dificuldades em impor a lei do mais forte, enquanto Famalicão e Sporting seguem a todo o gás a trepar lugares na tabela classificativa real.

Na da retoma, ocupam os dois postos de acesso à Liga dos Campeões, enquanto os verdadeiros líderes, dragões e águias, estão à margem dos lugares de acesso às competições europeias.

O dia de pausa, na sequência da conclusão da terceira jornada do pós-confinamento, sugeriu a realização de um balanço sobre esta nova forma de jogar futebol profissional, que apresenta um vasto leque de alterações definidas com o objetivo de se concluir o principal campeonato do futebol português em segurança face à covid-19. Três meses depois de ter sido interrompida, devido à pandemia, a Liga voltou e revelou-se uma verdadeira caixinha de surpresas.

Outro dado que salta à vista é que, ao fim de três jornadas desde o reatamento da Liga, já não há equipas que somem por vitórias os jogos disputados. Nesse aspeto, o Famalicão foi o último a cair, ao empatar a zero com o Braga, no encontro que fechou a jornada 27.

Os braguistas, que ocupavam o último lugar do pódio no momento da interrupção do campeonato, atrás de F. C. Porto e Benfica, também voltaram em queda livre e seguem no lugar imediatamente acima ao da linha de água na classificação da retoma.

Se, por um lado, os três primeiros classificados no momento da paragem ainda não conseguiram impor-se, por outro o equilíbrio tem sido a nota dominante. Ainda não se verificou qualquer resultado verdadeiramente desnivelado, com, por exemplo, mais de dois golos de diferença. Nos 27 jogos já disputados verificaram-se 10 empates e só seis das 18 equipas da Liga ainda não somaram qualquer derrota, sendo que a do Gil Vicente é a única que ainda não pontuou.

Em plano de evidência também têm estado Boavista e P. Ferreira, com seis pontos conquistados, que lhes permitem ocupar os lugares de acesso à Liga Europa na tabela da retoma. As panteras consolidaram uma posição confortável na tabela real e os pacenses respiram melhor na cauda da tabela.

Para desempatar as igualdades pontuais na classificação da retoma, aplicámos as mesmas regras que a Liga usa a cada jornada, mas, em alguns casos, incluindo os líderes Famalicão e Sporting, fomos obrigados a recorrer à ordem alfabética.

Números

5 Equipas ainda não ganharam qualquer jogo e seis continuam sem perder. Nota para o V. Guimarães, que empatou sempre.

6 Equipas usaram as cinco substituições nos dois jogos em que isso foi permitido: Benfica, Belenenses, Marítimo, Santa Clara, Portimonense e Tondela.

62 Golos marcados nas três jornadas da retoma. Quem mais contribuiu para esse número foi o Santa Clara. O Aves ainda não faturou.