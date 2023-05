Famalicão é surpresa entre os tubarões e procura título inédito no Nacional de Juniores

António M. Soares Hoje às 10:47 Facebook

Nacional de juniores decide-se este sábado, logo pela manhã, e os minhotos podem garantir título inédito. Clube aproveita jogadores dos grandes

À entrada para a última jornada do Campeonato Nacional de Juniores A, Famalicão, F. C. Porto e Benfica estão em condições de lutar pelo título de campeão nacional. Mas a grande surpresa desta edição é, sem dúvida, o Famalicão, que nunca até aqui tinha entrado nas contas do título. Os minhotos, aliás, têm tudo nas mãos para conquistar um troféu inédito, bastando-lhes uma vitória hoje diante do Benfica (11 horas), no encerramento da competição.

Perceber como é que os minhotos chegaram até aqui é a questão que se levanta e João Sales, treinador do Gondomar SC, que competiu com o Famalicão na fase inicial do campeonato, ajudou o JN a descodificar o percurso. "Começa com recrutamento inteligente na seleção que fizeram nas suas aquisições. Aproveitaram jogadores como os gémeos Almeida, que vieram do Benfica, o Tomás Oliveira, ex-F. C. Porto, e reforçaram-se em posições-chave", começou por explicar. No onze base do clube minhoto há outros jogadores com passagens pelos grandes como Rui Cardoso, Gustavo Barros e Afonso Sousa (F. C. Porto), Martim Almeida e Rudi Almeida (Benfica e Sporting). E ainda João Assunção, filho do antigo futebolista Paulo Assunção, que já atuou no Atlético de Madrid.