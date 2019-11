Ontem às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão (2-2), este domingo, na visita ao Sporting de Braga, graças ao golo do brasileiro Anderson, aos 89 minutos, num jogo da 10.ª jornada da Liga em que esteve quase uma hora em inferioridade numérica.

O avançado brasileiro do Famalicão assinou o sexto golo no campeonato e o empate na partida, depois de dois golos do compatriota Galeno, em dois minutos, aos 77 e 78, terem virado o resultado a favor dos bracarenses, que perdiam desde os 47, quando o argentino Toni Martinez inaugurou o marcador, numa altura em que os famalicenses já estavam em inferioridade, por expulsão de Roderick, aos 34.

Com este empate, o Famalicão segue no terceiro lugar, com 23 pontos, a quatro pontos do líder Benfica, e deixou escapar o F. C. Porto, que se isolou no segundo, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, enquanto o Sporting de Braga permanece no 10.º posto, com 12 pontos.

Veja o resumo do jogo: