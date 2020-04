Famalicão faz testes serológicos e regressa ao trabalho

JN/Agências Hoje às 19:29 Facebook

O plantel do Famalicão regressou, esta segunda-feira, ao trabalho, depois de cumprido o confinamento social decretado pelas autoridades de saúde face à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a informação disponibilizada no site do Famalicão, "todos os jogadores, elementos da equipa técnica e todo o staff foram submetidos a testes serológicos para avaliação da resposta imunitária ao novo coronavírus".

A primeira fase dos trabalhos "irá contemplar a divisão do plantel em grupos reduzidos, que vão utilizar percursos abertos para o acesso aos relvados, com o clube a disponibilizar todo o material de treino individual para uso exclusivo por cada jogador, no qual se incluem equipamentos, bolas e garrafas para a indispensável hidratação do atleta".

O emblema minhoto anunciou ainda que "será mantida uma monitorização individual e diária dos sintomas de todos os elementos, bem como uma avaliação da temperatura à chegada das instalações do clube".