Famalicão ganha ao Belenenses SAD e deixa lugares de descida direta

O Famalicão derrotou, esta quinta-feira, o Belenenses SAD, por 1-0, em jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga Portugal, e deixou os lugares de despromoção direta do campeonato.

A jogar em casa, o Famalicão marcou o único golo da partida aos 62, pelo defesa brasileiro Riccieli, interrompendo uma série de cinco jogos na I Liga sem vencer, enquanto o Belenenses SAD, liderado pelo treinador adjunto Franclim Carvalho, não deu seguimento à vitória frente ao Arouca.

Com este resultado, o Famalicão está em 16.º lugar, com 15 pontos, os mesmos do Moreirense no 15.º, enquanto o Belenenses SAD está na 18.ª e última posição, com apenas 11 pontos.