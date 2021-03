Arnaldo Cafôfo Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Ivo Vieira já respira confiança. Madeirenses falham penálti e caem para os últimos lugares

O Famalicão continua a recuperar e, depois do empate (2-2) com o Braga na estreia de Ivo Vieira no comando técnico, deu um passo em frente e goleou um adversário direto na luta pela permanência, atirando a equipa insular para os últimos lugares da classificação.

Os primeiros 30 minutos do duelo nos Barreiros até foram equilibrados, mas, depois, assistiu-se a um autêntico vendaval minhoto, com Ivo Rodrigues a abrir o marcador (32m) e Anderson Silva a aproveitar um mau atraso de Milson para assinar o 2-0. Ainda antes do intervalo, Rodrigo Pinho falhou um penálti que poderia relançar o Marítimo na discussão.

O domínio do Famalicão intensificou-se no segundo tempo e seriam os mesmos jogadores a assinar o terceiro e quarto golos do jogo.

Veja o resumo do jogo: