Famalicão não conhece "qualquer denúncia" contra treinador acusado de assédio

O clube minhoto reagiu, em comunicado, às acusações de assédio sexual de jogadoras do Rio Ave em relação ao treinador da equipa feminina, Miguel Afonso, quando este esteve ao serviço do clube vila-condense.

"Ao momento da contratação do técnico, e até ao dia de hoje, o Famalicão não tem conhecimento de nenhuma acusação ou denúncia às autoridades competentes que recaia sobre o técnico Miguel Afonso", pode ler-se no documento divulgado pelo Famalicão.

O clube garante estar "totalmente disponível para colaborar com as entidades competentes com o objetivo primordial de estabelecer a verdade dos acontecimentos".