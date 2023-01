Famalicão não foi nas ondas do Mar 

António M. Soares Ontem às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Cádiz deu a estocada final, com golo no prolongamento, depois de Stefanovic ter arrancado um penálti e emoção.

Foi com um golo de Cádiz, no prolongamento, que o Famalicão seguiu para os quartos de final da Taça de Portugal. Mas os famalicenses sofreram em grande parte do jogo, aguentaram-se à tona, mesmo quando o "Mar" esteve com as emoções à flor da pele.

Porém, quando se vê um guarda-redes cruzar uma bola para a área, numa fase de desespero, percebe-se que as hipóteses de haver taça são muitas. Quando é ele que arranca a falta na grande área de que resulta o penálti que Thalis converte e leva o jogo para o prolongamento, juntamos emoção e justiça no mesmo lance. Stefanovic foi esse herói improvável, que encarnou muito daquilo que foi o Leixões.