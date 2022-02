Famalicão pretende adiar jogo com o Tondela para domingo

Hoje às 14:11 Facebook

Comitiva famalicense está impedida de voltar da Madeira, devido ao mau tempo. Liga está ao corrente da situação, faltando perceber a abertura da SAD tondelense para disputar o encontro um dia após o previsto.

Retido na ilha da Madeira, onde jogou no último fim de semana, devido ao mau tempo, o Famalicão vai pedir o adiamento, para o próximo domingo, do jogo da 24.ª jornada da Liga, com o Tondela, marcado para sábado.

Depois de ter vencido o Marítimo (1-0), no passado domingo, o plantel do Famalicão ainda não pôde voltar ao continente devido ao adiamento do voo de regresso, por causa do mau tempo.

À CNN, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do clube nortenho, admitiu que "já houve contactos com a Liga", faltando perceber a sensibilidade do Tondela para o adiamento do encontro. "Ninguém do Tondela atendeu, mas deixámos mensagem. O Tondela sabe da nossa posição e aguardo que nos dê uma resposta favorável", adiantou o dirigente.