Famalicão reforça-se com jogador do Liverpool

JN/Agências Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão continua a preparar o plantel para a temporada que se avizinha e reforçou-se com Owen Beck, defesa que chega proveniente do Liverpool, até ao final de 2022/23

O galês, de 19 anos, atua como defesa esquerdo e inicia a primeira experiência fora do futebol inglês. Beck integrou a formação do Liverpool no escalão sub-13 e na última temporada estreou-se pela primeira equipa do conjunto britânico. Além de ter sido convocado para vários jogos da Premier League, Owen Beck foi utilizado em jogos da Taça da Liga.

Ainda no decorrer da última temporada, então com 18 anos, tornou-se internacional sub-21 pela seleção do País de Gales. "As minhas expectativas passam por ajudar a equipa para terminarmos o mais acima possível na classificação", afirmou o jogador ao site do clube.

Owen Beck é o quinto reforço do Famalicão para a época de 2022/23, juntando-se assim Alex Millán (ex-Villarreal), Théo Fonseca (ex-Felgueiras), Rui Fonte (ex-Estoril Praia) e André Simões (ex-AEK).