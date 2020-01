Famalicão reforça-se com lateral formado no F. C. Porto, Boavista e Lourosa

Hoje às 17:30 Facebook

O terceiro classificado do campeonato nacional, logo atrás de Benfica e F. C. Porto, reforçou a equipa com o lateral direito Ivo Pinto, oriundo do Dínamo Zagreb.

Aos 30 anos, o jogador que fez a formação no F. C. Porto, Boavista e Lusitânia Lourosa, não poderia estar mais contente pelo regresso a Portugal, após sete épocas e meia a jogar no estrangeiro.

"Sinto-me muito feliz por estar de regresso ao meu país e por poder fazê-lo num clube que está a desenvolver um projeto muito interessante", afirmou Ivo Pinto à comunicação do clube minhoto.