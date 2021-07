Famalicão rescinde com Bruno Alves

JN/Agências Hoje às 00:05 Facebook

O defesa internacional português Bruno Alves oficializou, esta quinta-feira, a rescisão amigável com o Famalicão, com o qual tinha assinado contrato para a época 2021/22.

"Venho por este meio comunicar rescisão amigável com o Famalicão. Aproveito para desejar sucesso e que atinjam os seus objetivos. A partir deste momento sou um jogador livre", escreveu o central, de 39 anos, na conta pessoal da rede social Instagram.

Bruno Alves, que tinha terminado contrato com os italianos do Parma no final da época passada, assinou no início do mês um contrato de duas épocas com o Famalicão.

Na passada semana, o técnico Ivo Vieira tinha adiantado, em conferência de imprensa, que Bruno Alves deixou os famalicenses por decisão pessoal e que o assunto estava "ultrapassado e encerrado", garantindo, no entanto, que "não se passou nada".

"Isso é um assunto já ultrapassado e encerrado, mas como há muita curiosidade à volta, de forma simples e direta: não se passou absolutamente nada. Apenas o atleta tomou uma decisão sobre a carreira, numa conversa de dois homens e nada mais do que isso. Tenho de respeitar a decisão do atleta, foi essa que tomou e tenho de respeitar. A vida é para a frente", esclareceu, então, Ivo Vieira.

