Famalicão revela testemunho de jogador que se queixou de insultos racistas

O Famalicão emitiu, este sábado, um comunicado no qual defende o jogador Gustavo Assunção e garante que o atleta ouviu insultos racistas de Rafael Barbosa, médio do Tondela. Clube beirão nega acusações.

O jogo entre o Famalicão e o Tondela, que os minhotos venceram (2-1), ficou marcado por um diálogo entre Gustavo Assunção e Rafael Barbosa. O relógio marcava os 90+12 quando o médio do Famalicão teve uma conversa mais acesa com o atleta dos beirões e ameaçou sair de campo. Já na zona de entrevistas rápidas, Rui Pedro Silva, treinador dos minhotos, explicou que o atleta tomou tal atitude devido a insultos racistas e pediu uma "investigação".

"Não estou contente pelo que aconteceu no final do jogo. Não sei o que aconteceu, mas acredito no meu jogador. Confiança total. Se ele diz que recebeu insultos racistas, aquilo deve ser investigado, erradicado. Não faz parte do futebol, disse o técnico. Mais tarde, em comunicado, o clube minhoto defendeu o jogador e lamentou o episódio.

"O testemunho do nosso jogador Gustavo Assunção é claro e denuncia ter sido 'chamado de macaco' pelo médio do Clube Desportivo Tondela durante a partida da 24.ª jornada da Liga Portugal Bwin. Consideramos este episódio configurador de um crime e completamente intolerável, esperando que as autoridades competentes do futebol profissional continuem a sua missão de combate a este tipo de situações tendo sempre presente o caso reportado", pode ler-se.

Também numa nota, o Tondela negou as acusações, tal como o treinador Pako Ayesterán já tinha feito depois do apito final.

"Perante as acusações que o nosso atleta Rafael Barbosa está a ser alvo, o CD Tondela vem publicamente defendê-lo e dar conta que estará ao seu lado até ao fim. Qualquer tipo de discriminação é intolerável e não merece lugar", pode ler-se.

Veja o momento: