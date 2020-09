Famalicão soma primeira vitória no terreno do Belenenses SAD

JN Hoje às 21:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão deu esta noite de segunda-feira a volta ao Belenenses e alcançou a primeira vitória na Liga, à segunda jornada, ao impor-se fora, por 2-1.

Os azuis adiantaram-se no marcador pouco antes do intervalo, pelo avançado colombiano Cassierra, pouco depois do recomeçou e no espaço de três minutos, os minhotos concretizaram uma reviravolta no marcador.

Aos 52 minutos, o central brasileiro Riccieli empatou, com avançado argentino Fernando Valenzuela a colocar o Famalicão em vantagem.

Com este desfecho, o Belenenses SAD desperdiça a oportunidade de se colar a F. C. Porto, Benfica e Santa Clara na liderança da Liga e encerra a ronda na sétima posição. Já o Famalicão ascendeu ao décimo lugar.