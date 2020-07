Famalicão ultrapassado pelo Rio Ave na corrida pela Liga Europa

JN Hoje às 21:08 Facebook

Soltem-se os foguetes em Vila do Conde, depois de hora e meia imprópria para cardíacos. O Rio Ave venceu o Boavista, no Bessa, e ultrapassou o Famalicão na tabela classificativa, que empatou com o Marítimo, nos Barreiros, alcançando o quinto lugar do campeonato, o último de acesso à próxima edição das competições europeias.

O Rio Ave está de regresso à Liga Europa depois de vencer o Boavista, por 2-0, no Bessa, na última jornada do campeonato. O Famalicão, que partiu em vantagem pontual para esta derradeira ronda, não foi além do empate (3-3) com o Marítimo e acaba o campeonato no sexto posto, o que não apaga o fantástico percurso dos minhotos nesta época de regresso ao principal escalão do futebol português.

Foi um golpe de teatro incrível, aquele que apurou o Rio Ave e deixou o Famalicão de fora da Liga Europa. Aos 90+1 Rúben Lameiras colocou os minhotos em vantagem (3-2) sobre o Marítimo, resultado que os apurava para a prova da UEFA, independentemente da vitória vila-condense no Bessa. No entanto, Erivaldo empatou para os insulares aos 90+5 e lançou a festa do Rio Ave.