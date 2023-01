Famalicão-Vizela: Iván Jaime resolve duelo minhoto com detalhe letal

João Pedro Gomes Ontem às 23:31 Facebook

Espanhol entregou a vitória ao Famalicão num duelo equilibrado frente a um aguerrido Vizela

O Famalicão continua na toada de recuperação após a retoma do campeonato, arrancando a segunda vitória (2-1) consecutiva, desta feita frente a um aguerrido Vizela, que quando tinha o empate na mão, fruto de uma prestação em crescendo, deixou-o escapar numa desatenção fatal, que Iván Jaime não perdoou.

Animadas pelo êxitos na ronda anterior, as duas equipas minhotas entraram com embalo na partida, tendo o Famalicão mais iniciativa e remates, mas com o Vizela a responder em contra-ataque e a esboçar algumas ameaças à baliza contrária. O equilíbrio de forças acabou desfeito já em cima do intervalo, e pelos locais, num remate pleno de inspiração de Penetra, que premiou com a vantagem o conjunto então mais audaz.

A reação dos vizelenses não poderia ser melhor, resgatando a igualdade quatro minutos após o reatamento, num jogada de Samu, que Kiko Bondoso finalizou. O golo galvanizou os visitantes que partiram em busca de reviravolta,, mas já aos 81 minutos, foi Ivo Rodrigues, vindo do banco, a inventar uma jogada para Iván Jaime ser o herói.