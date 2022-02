Famalicão volta a ganhar e respira mais tranquilo

JN Hoje às 17:48 Facebook

Os famalicenses derrotaram o Marítimo e, pela primeira vez esta época, somaram duas vitórias consecutivas no campeonato.

O Famalicão venceu, este domingo, o Marítimo, em jogo da 23.ª jornada da Liga, que permitiu aos famalicenses afastarem-se da zona de despromoção.

Um golo de Banza, logo aos sete minutos, garantiu a segunda vitória seguida dos minhotos no campeonato, e que também vale a subida ao 12.º lugar, com 23 pontos, em igualdade pontual com o Vizela.

Já o Marítimo falhou a subida provisória ao sexto lugar e continua na oitava posição, com 28 pontos, depois de uma partida na qual viu Joel Tagueu falhar uma grande penalidade aos 45+1 minutos e ficou reduzido a 10 jogadores aos 45+5 minutos, por expulsão de Cláudio Winck.