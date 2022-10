Família Conceição visita menina no hospital

Jovem de 15 anos, adepta do F. C. Porto, sofre de neurofibromatose e foi, esta segunda-feira, surpreendida por Sérgio Conceição, a esposa Liliana e o filho Rodrigo.

Mariana é adepta do F. C. Porto e concretizou um sonho em julho com a ajuda do "Lucas with Strangers" e o clube azul e branco, ao ter tido a oportunidade de estar no relvado do Estádio do Dragão e receber uma cadeira de rodas adaptada para jogar futebol, uma bola, um equipamento e uma mensagem de Sérgio Conceição. "Deus dá estes grandes desafios às grandes pessoas", disse o treinador na altura.

Agora, a menina de 15 anos, que sofre de neurofibromatose, está internada no hospital e esta segunda-feira foi surpreendida e recebeu uma visita especial: Sérgio Conceição, a esposa Liliana e o filho Rodrigo, jogador dos dragões, fizeram questão de surpreender Mariana, com o atleta a deixar uma camisola autografada.