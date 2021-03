Família de Di María sequestrada em assalto enquanto o argentino jogava

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:22 Facebook

O jogador do PSG saiu, este domingo, mais cedo do duelo da Liga diante do Nantes devido a um assalto na sua residência. Imprensa francesa fala mesmo em sequestro, mas ainda não há confirmação oficial.

Angel Di María foi titular no jogo deste domingo, frente ao Nantes, que o PSG perdeu por 2-1, mas teve de sair do relvado mais cedo. Leonardo, o diretor desportivo do clube parisiense, foi filmado a descer do camarote para o banco de suplentes para avisar o treinador Mauricio Pochettino que a casa do jogador argentino tinha sido assaltada e o técnico retirou-o de imediato do jogo.

Segundo a RMC, Pochettino e Leonardo acompanharam Di María até aos balneários e estiveram alguns momentos com ele para o avisar da situação. Di María abandonou de imediato o Parque dos Príncipes, em lágrimas.

Segundo a imprensa francesa, a residência do jogador argentino foi assaltada com a família lá dentro e fala-se mesmo em sequestro, mas ainda não há confirmação oficial. O "L'Équipe" avança que, além do argentino, outro jogador do PSG foi alvo de assalto este domingo e também fala em sequestro.