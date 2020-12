Família de Pizzi vive "um Natal diferente" à conta da covid-19

Sara Oliveira Hoje às 16:48 Facebook

Afastado do jogo da Supertaça contra o F. C. Porto após teste positivo à covid-19, o jogador do Benfica Pizzi cumpre isolamento em família embora, segundo a mulher, estejam "todos bem". Nas redes sociais, Maria Luís Barros revelou que é a única negativa em casa.

"Este ano pregou-nos mais uma partida e vamos ter um Natal diferente", antecipou a mulher do jogador, referindo-se ao facto de o marido, o benfiquista Pizzi, ter acusado o novo coronavírus.

No Instagram, Maria Luís Barros contou que o casal decidiu "não sujeitar ao teste" os dois filhos, embora o mais velho, Afonso, tenha tido "alguns sintomas". Já o irmão, Francisco, "anda feliz da vida", e a mãe não sabe se estão ou não também infetados.

Em isolamento, a família assume "cuidados redobrados" e, por isso, a mulher de Pizzi não dispensa a máscara. Por continuar "a ser a única negativa da casa", Maria Luís espera que "o 'bicho' não queira nada" com ela.

Mesmo com o vírus a atrapalhar os planos, o clã Pizzi prefere "ver o lado positivo das coisas" e, nas redes sociais, mostrou-se sorridente para "desejar a todos um Feliz Natal". Bem longe de Bragança, de onde Pizzi e Maria Luís são naturais.