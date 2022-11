Famílias e namoradas de jogadores da seleção em peso no estádio e nas redes sociais 

No estádio ou à distância, namoradas, mulheres e filhos dos futebolistas portugueses equiparam-se a rigor para o primeiro jogo no Mundial, todos a torcer pelo melhor resultado.

Cláudia Pinto Lopes, a namorada de Diogo Dalot, viajou com os "sogros", Anabela Dalot e António Jacinto Teixeira, até Doha, enquanto Diandra Machado, mulher de Otávio, rumou ao Catar com os filhos, Theo e Ayla, com o mesmo objetivo: apoiar a seleção nacional. Tal como a companheira de William Carvalho, Rita Simões Mendes, e a noiva de Bernardo Silva, Inês Degener Tomaz.

Também no estádio, esta quinta-feira, a atriz e apresentadora Isabel Figueira vibrou com a vitória de Portugal contra o Gana, ao lado no namorado, Luís Santos, que é o filho do selecionador Fernando Santos. "Que emoções tão fortes vividas neste jogo", confessou, após o apito final.

À distância, foram milhões de portugueses a torcer pela equipa das Quinas, inclusive aqueles que estão ligados aos craques por relações familiares ou amorosas. Foi caso da atriz Margarida Corceiro que, minutos antes do jogo, se mostrou, nas redes sociais, vestida com a camisola do namorado, João Félix, o marcador do segundo golo.

De férias em Cabo Verde, a noiva de Rúben Neves também envergou o equipamento aos filhos, Margarida, Martim e Mateo, para darem força ao pai, "muito orgulhosa" do que ele tem conquistado. Mesmo muito pequeninos, João Maria e Tomás, combinaram com babygrows oficiais, para inspira em os papás, Diogo Costa e João Palhinha.

Tatiana Torres, a namorada de Vitinha também mostrou a filha, Mafalda, a vibrar com os golos, equipada a rigor e com o próprio nome estampado nas costas. Tal como Matilde e Gonçalo, os fãs número 1 de Bruno Fernandes.