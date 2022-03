Fantasma dos penáltis evapora-se com Taremi

Nuno A. Amaral Hoje às 20:56 Facebook

Avançado iraniano ainda não falhou qualquer castigo máximo desde que chegou a Portugal. Ao serviço dos dragões, marcou oito em oito.

Taremi está a revelar-se um especialista a marcar penáltis e, desde que chegou ao futebol português, em 2019, para representar o Rio Ave, soma 15 castigos máximos convertidos, noutras tantas tentativas. No F. C. Porto, já teve oito grandes penalidades para bater e fez sempre golo, cinco das quais na presente época, transformando-se na primeira opção de Sérgio Conceição para um aspeto do jogo que, nas temporadas anteriores, foi muitas vezes uma dor de cabeça para o treinador dos dragões.

Com a saída de Sérgio Oliveira para a Roma, o avançado iraniano ganhou a primazia e nas últimas semanas foi chamado a marcar nos jogos com a Lazio, Sporting e Tondela, sempre com sucesso. Antes, já tinha batido para golo nas partidas com o Moreirense e Famalicão, curiosamente dois adversários diante dos quais também faturou da marca dos 11 metros na época passada, para além do Farense.