Farense derrota Benfica no Seixal

O Farense (Liga 2) derrotou o Benfica (5-4), no Seixal, numa partida com direito a nove golos.

Para a equipa algarvia marcaram Pedro Henrique, Mica, Paollo e Mayambela (2), enquanto as águias faturaram três vezes de grande penalidade e beneficiaram de um autogolo da equipa de Faro.

O Benfica alinhou de início com: Helton, Diogo Gonçalves, André Almeida, Morato, Ferro, Gil Dias, Gedson, Meite, Pizzi, Everton e Rodrigo Pinho

Já o Farense começou a partida com o seguinte alinhamento: Ricardo Velho, Bandarra, Robson, Mancha, Abner, Lucca, Fabricio, Mica, Vasco, Cristian Ponde e Pedro Henrique.

O próximo compromisso dos encarnados está agendado para 16 de outubro, em casa do Trofense (Liga 2), a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, enquanto os algarvios vão-se deslocar ao terreno do Cinfães (Distritais de Viseu), no dia seguinte, para a mesma competição..