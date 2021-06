Farense renova com Jorge Costa

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

O Farense anunciou, este sábado, a continuidade do treinador, que renovou por uma época apesar de não ter evitado a despromoção dos algarvios à Liga 2.

"O Sporting Clube Farense Algarve SAD comunica que assinou contrato para a época 2021/2022 com o treinador Jorge Costa", revelou o emblema de Faro, em comunicado divulgado nas redes sociais.

A SAD considerou esta decisão "fundamental" para alcançar os objetivos traçados para a nova temporada - que devem passar por novo regresso à Liga -, estando "alicerçada na cada vez mais forte estrutura do clube e na experiência e capacidade do treinador Jorge Costa".

Jorge Costa, que sucedeu a Sérgio Vieira após a 16.ª jornada, no início de fevereiro, somou, no banco dos algarvios, quatro vitórias, sete empates e oito derrotas em 19 jogos.

O Farense esteve ausente do escalão principal durante 18 anos, entre 2002 e 2020, mas ao cabo de uma temporada voltou à Liga 2, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar, com 31 pontos.