Farense vai investigar insultos racistas contra jogador do Wolves

Em resposta às denúncias do Wolverhampton de insultos racistas contra um jogador do clube inglês, o Farense diz "repudiar, em absoluto, qualquer forma de racismo ou discriminação".

Num comunicado partilhado nas redes sociais, o Farense, equipa que compete na Liga 2, refere que, "durante o jogo, não foi percetível nenhuma situação" de natureza discriminatória.

No entanto, "em razão do comunicado publicado pelo Wolverhampton, serão investigadas exaustivamente as alegações de qualquer acto racista durante o jogo", prometem os responsáveis algarvios, garantindo ainda que "o resultado das mesmas, caso se confirmem, serão comunicadas às autoridades competentes".

"O Farense, ao longo dos seus 112 anos de história, sempre se pautou pela defesa da dignidade da pessoa humana. Repudiamos, em absoluto, qualquer forma de racismo ou discriminação", reforça o emblema da cidade de Faro.

O Wolverhampton, equipa inglesa orientada pelo português Bruno Lage, acusou os adeptos do Farense de insultos racistas contra um futebolista e anunciou que vai reportar o caso à UEFA.

"Estamos muito desapontados por informar que um dos nossos jogadores foi alvo de insultos discriminatórios de adeptos adversários durante o jogo com o Farense", informou o clube inglês, em nota publicada nas redes sociais, sem especificar o nome do atleta em causa.

"Estamos a dar todo o nosso apoio ao jogador envolvido. O racismo, em qualquer forma, é completamente inaceitável e nunca deve ser deixado sem resposta", conclui a nota do Wolverhampton.

Farense e Wolves defrontaram-se, no último domingo, no Algarve, em mais um jogo de preparação da nova temporada. A partida terminou com uma igualdade a um golo.