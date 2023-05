Farense vence Benfica B ao cair do pano e fica a pequeno passo da subida à Liga

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

Um golo marcado por Rui Costa, aos 90+5 minutos, deu, esta sexta-feira, ao Farense o triunfo sobre o Benfica B, na 33.ª jornada da Liga 2 de futebol, com os algarvios mais perto de garantir a subida à Liga.

Com o triunfo desta sexta-feira, os algarvios passam a somar 66 pontos e dispõem agora de seis de vantagem para o Estrela da Amadora, conjunto que defronta no domingo o Nacional e está obrigado a vencer para acalentar esperanças em chegar ao segundo posto na derradeira jornada.

Aos três minutos de jogo, altura em que muitos adeptos da equipa algarvia ainda não se tinham instalado na bancada, o Farense só não inaugurou o marcador porque o defesa Bajrami evitou que Marco Matias desse sequência a um cruzamento de Pedro Henrique vindo da direita.

Mais perigoso nas incursões ofensivas, o Farense teve em Marco Matias o elemento mais ameaçador para a baliza benfiquista no arranque da partida. Aos 13 minutos, o avançado, de 34 anos, voltou a não ter a eficácia necessária para colocar a sua equipa na frente do marcador.

A resposta do Benfica B surgiu em contra-ataque, aos 20 minutos, por intermédio de Gilson e, na sequência do lance, num cabeceamento de Bajrami, após assistência de Pedro Santos, que errou a baliza defendida por Ricardo Velho.

No segundo tempo, ambas as equipas tiveram oportunidades para desfazer o nulo, mas a pontaria nunca foi a desejada de parte a parte. Do lado dos benfiquistas, Gilson (69 minutos), Maestro (84) e Martim Neto (88) foram os que mais perto estiveram de marcar para a sua equipa.

A formação algarvia, que se mostrou sempre mais inconformada com a igualdade, acabou por ser premiada no último lance do desafio.

Já depois de Gonçalo Silva (54) e Elves Baldé (78) terem falhado, uma iniciativa individual do veterano Marco Matias no flanco esquerdo levou a bola até à linha de fundo e cruzou para o interior da área, onde surgiu Rui Costa, que tinha substituído Pedro Henrique, aos 73 minutos, a encostar para o 1-0 que deixou em delírio os cerca de mil adeptos visitantes que estiveram a apoiar a sua equipa no Seixal.

Com a derrota desta sexta-feira, o Benfica B mantém os 38 pontos, no 14.º lugar da Liga 2.

Ficha do jogo

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B -- Farense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Rui Costa, 90+5 minutos.

Equipas:

- Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz, Diogo Capitão, Bajrami, Francisco Domingues, Pedro Santos (Diego Moreira, 90+3), Maestro, Cher Ndour, Martim Neto, Henrique Pereira (Gerson Sousa, 40) e Gilson.

(Suplentes: Pedro Souza, João Tomé, Ricardo Teixeira, Lenny Lacroix, Rafael Rodrigues, Diogo Nascimento, Luís Semedo, Gerson Sousa e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Zach Muscat, Abner Felipe (Talocha, 85), Fabrício Isidoro (Vítor Gonçalves, 62), Marcos Paulo, Cristian Ponde (Lucão, 85), Mattheus Oliveira (Elves Baldé, 73), Marco Matias e Pedro Henrique (Rui Costa, 73).

(Suplentes: Rafael Defendi, Diogo Viana, Róbson, Talocha, Vítor Gonçalves, Lucão, Rui Costa, Adewale Sapara e Elves Baldé).

Treinador: José Mota.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Henrique (60), Martim Neto (61), Zach Muscat (77) e Talocha (90+4).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.