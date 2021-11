Fartote de golos assinala subida guerreira à liderança 

João Faria Ontem às 23:13 Facebook

O jogo ficou resolvido cedo e até deu para pensar na ida à Luz. Minhotos não garantem já o apuramento, mas acabam a quarta jornada na posição que mais desejam.

O Sporting de Braga subiu ao primeiro lugar do Grupo F, ao receber e vencer o Ludogorets, por 4-2 e tirando partido da derrota, em casa, do Estrela Vermelha, frente ao Midtjylland. Os arsenalistas, que somaram a terceira vitória seguida na fase de grupos, no mínimo, têm o terceiro posto assegurado, que dá acesso aos 16 avos de final da Liga Conferência, mas estão de olho nas posições cimeiras.

Com uma entrada de bom nível, o Braga desfez o nulo a meio do primeiro tempo e depois reagiu bem, quando o Ludogorets empatou. Antes do descanso, os minhotos voltaram a marcar, alcançando uma vantagem de dois golos, que geriram na segunda parte, com menor brilhantismo, mas sem nunca colocarem em risco o triunfo.

Com Carlos Carvalhal a repetir o onze utilizado frente ao Portimonense, o Braga confirmou atravessar a melhor fase da época, leva dez jogos sem perder e, mesmo tendo interrompido a série de cinco partidas sem sofrer golos, foi muito superior aos búlgaros.

A jogar para vários cenários futuros em termos de provas da UEFA, o Braga somou novo êxito e a pensar na ida à Luz, geriu o plantel na última meia hora, com a saída de alguns dos craques mais desgastados.

É certo que Kahlina, guarda-redes croata do Ludogorets, deu uma ajuda, ao defender para dentro da baliza, o remate de Al Musrati, que deu o primeiro golo, mas já nessa altura o domínio do Braga era claro. Sotiriou ainda aproveitou uma balda da defesa local e empatou, mas a resposta foi convincente. Iuri Medeiros fez o 2-1, na melhor jogada do jogo, com assistência de Ricardo Horta e simulação de Galeno. Antes do intervalo, Galeno elevou para 3-1. Na segunda parte, Mario González, pouco depois de ter entrado, fez o quarto tento do Braga, aproveitando uma oferta de Ikoko. Com os guerreiros em descompressão, os búlgaros, num canto, reduziram, por Platun, mas o jogo estava há muito resolvido.

POSITIVO: Ricardo Horta, desta vez, ficou em branco, mas não deixou de ser protagonista. Além de uma bola ao ferro, fez três assistências para golo.

NEGATIVO: O guardião do Ludogorets deu o mote na série de erros defensivos dos búlgaros. Mas o Braga, atrás, também falhou mais do que o costume.

ÁRBITRO:

Jogo muito tranquilo, para o árbitro sueco e respetivos auxiliares. Quase sempre em bom plano e sem decisões complicadas para resolver.