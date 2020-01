Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A estátua de Ibrahimovic na sua cidade natal de Malmo foi novamente vandalizada. Depois de lhe terem posto um tampo de sanita na cabeça, pintado e pegado fogo quando foi divulgado que o futebolista comprou 25% do Hammarby, um clube rival do Malmo, e de lhe terem serrado o nariz, desta feita serraram as pernas à estátua e pintaram a palavra "tirem-na".