Fase de grupos da Taça da Liga já está definida

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional realizou, esta tarde de quinta-feira, o sorteio da terceira fase da Taça da Liga.

Esta fase da prova já conta com todas as equipas da Liga e tem o arranque marcado já para os próximos dias 21 a 23 deste mês, com a realização dos jogos da primeira ronda. A segunda jornada está agendada para 26 a 28 de outubro e a terceira para 14 a 16 de dezembro.

Os primeiros de cada grupo seguem para a final four da competição, que se vai disputar de 25 a 29 de janeiro, no estádio Municipal de Leiria.

As meias-finais também já estão emparelhadas: o vencedor do Grupo A defronta o do Grupo C, numa partida agendada para dia 25 de janeiro, enquanto os vencedores dos grupos B e D medem forças dia 26. A final terá lugar no sábado, dia 29.

O Sporting é o detentor do troféu.

Eis o resultado do sorteio da terceira fase da Taça da Liga:

Grupo A

Sp. Covilhã

V. Guimarães

Benfica

Jornada 1 - Sp. Covilhã-V. Guimarães

Jornada 2 - V. Guimarães-Benfica

Jornada 3 - Benfica-Sp. Covilhã

Grupo B

Penafiel

Famalicão

Sporting

Jornada 1 - Famalicão-Penafiel

Jornada 2 - Sporting-Famalicão

Jornada 3 - Penafiel-Sporting

Grupo C

Boavista

Paços de Ferreira

Braga

Jornada 1 - P. Ferreira-Boavista

Jornada 2 - Braga-P. Ferreira

Jornada 3 -Boavista-Braga

Grupo D

Rio Ave

Santa Clara

F. C. Porto

Jornada 1 - Rio Ave-Santa Clara

Jornada 2 - Santa Clara-F. C. Porto

Jornada 3 - F. C. Porto-Rio Ave