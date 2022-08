Fase de grupos vai trazer 18 regressos a relvados portugueses

Equipas lusas vão rever velhos conhecidos na Liga dos Campeões.

Esta quinta-feira ditou-se o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Umas equipas sorriem mais do que as outras, mas a boa notícia é que Portugal volta a ter três emblemas nesta primeira fase, algo que só aconteceu em oito ocasiões na história. Atlético Madrid, Leverkusen, Club Brugge (F. C. Porto), Eintracht Frankfurt, Tottenham, Marselha (Sporting), PSG, Juventus e Maccabi Haifa (Benfica) são as formações no caminho das equipas portuguesas, que estão recheadas de caras já conhecidas.

Um facto interessante que resultou do sorteio é que irá haver um total de 18 regressos aos relvados portugueses, entre jogadores lusos e outros internacionais que já pisaram os estádios de Portugal. Vejamos quem são.