Fase final no Catar rumo ao pódio de presenças portistas

Dezena de jogadores do atual plantel dos dragões tem hipóteses de estar no Mundial 2022. Recorde é de nove.

A qualificação de Portugal para o Mundial fez subir as hipóteses de os dragões terem uma representação significativa no torneio que se realiza no Catar, existindo mesmo a forte possibilidade de a edição de 2022 entrar para o pódio das que tiveram mais jogadores portistas em prova.

À condição, tendo em conta que este Campeonato do Mundo se realizará com a próxima época em pleno andamento, com todas as indefinições que ainda se colocam relativamente ao plantel azul e branco para 2022/23, o número de futebolistas do F. C. Porto que podem sonhar com a presença ronda os 10.