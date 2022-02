Fases seguintes da Liga e final da Taça reformuladas

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A segunda fase e os "play-offs" do campeonato nacional vão ser redefinidos face aos diversos jogos adiados por surtos de covid-19, além da final da Taça de Portugal, informou, na terça-feira, a Federação Portuguesa de Basquetebol.

Em vez de habitual divisão em dois grupos de seis equipas, pela ordem de classificação da primeira fase, os 12 clubes do escalão principal serão alocados em três "poules" de quatro, num total de seis jornadas, que irão substituir as 10 anteriormente previstas.

Mesmo com a reformulação da segunda fase, os oito primeiros colocados têm entrada assegurada nos "play-offs", enquanto o 12.º e último classificado desce diretamente à Proliga, na companhia do derrotado no "play-out", a ser disputado entre o 10.º e o 11.º.

"Ouvimos todos os clubes, mas a reformulação do calendário tem em atenção o modelo competitivo definido no início da época, dentro daquilo que é possível, com a necessária redução de jogos. Tem também em atenção as competições europeias, nomeadamente na Taça da Europa", explicou José Pinto Alberto, diretor executivo do campeonato, em alusão à presença de Sporting e Benfica no grupo K da segunda ronda daquela prova.

À entrada para a 19.ª de 22 jornadas da primeira fase, apenas CD Póvoa e Académica não têm jogos em atraso, contexto que levou o organismo a mudar a realização da 21.ª ronda para entre 12 e 13 de março e deslocar a 22.ª jornada para os dias 26 e 27.

A Federação Portuguesa de Basquetebol remarcou ainda 10 jogos, com destaque para a receção do Benfica ao F. C. Porto e a deslocação das 'águias' ao Sporting, que viu o embate com o CAB Madeira para a Taça de Portugal passar para 05 ou 06 de março.

"Além disto, a reformulação também tem em consideração os limites impostos pelo calendário, dada a realização de jogos internacionais nos primeiros dias de julho onde a seleção nacional estará envolvida e que são de extrema importância para alcançar os objetivos definidos na qualificação para o Mundial2023", agregou José Pinto Alberto.

PUB

Quanto aos "play-offs", a única alteração passa pela conversão dos quartos de final à melhor de apenas três jogos, libertando mais duas datas, com uma eventual partida de desempate a ser disputada no pavilhão do clube mais bem classificado na segunda fase.

O Sporting comanda a fase regular, com 30 pontos (16 jogos), num pódio fechado por Benfica (15) e Oliveirense (17), ambos com 28, um acima do F. C. Porto, quarto (16).

Na Taça de Portugal, cujas últimas duas edições foram conquistadas pelos 'leões', a tradicional "final four" será substituída por um formato com oito clubes, entre 06 e 08 de maio, libertando a data dos quartos de final, originalmente aprazada para 23 de março.

Em meados de janeiro, a Federação Portuguesa de Basquetebol e os clubes estiveram reunidos para encontrar cenários que garantissem a conclusão da edição 2021/22 do campeonato até, no máximo, 14 de junho, data de uma eventual quinta partida da final.

Face à pandemia de covid-19, desde a época passada que os regulamentos da entidade preveem a definição de modelos competitivos alternativos e a modificação dos respetivos calendários para concluir as competições nacionais nos prazos inicialmente estipulados.