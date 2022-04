Fatawu Issahaku oficializado com cláusula de 60 milhões de euros

Internacional ganês já trabalha em Alcochete há algumas semanas, mas apenas esta quarta-feira foi oficializado. Assina contrato por cinco épocas.

Depois de passagens pelo Steadfast FC e pelo Dreams FC, do Gana, Fatawu Issahaku tem a primeira aventura na Europa aos 18 anos. Uma das principais promessas do futebol ganês, assina contrato com o Sporting por cinco temporadas.

"Estou muito feliz por estar aqui, é fantástico. Receberam-me muito bem", começou por dizer, aos meios de comunicação leoninos. "Há muitas diferenças entre o futebol que estava a jogar e o Sporting", acrescentou o médio, que pode também atuar como extremo.

O jovem jogador deve estar no Mundial de 2022, no Catar, onde enfrentará Portugal e o Uruguaio, podendo enfrentar vários companheiros de equipa. "Já falei com eles e tem tudo para ser um bom jogo", explicou, afirmando ainda que a presença no Campeonato do Mundo "é um sonho".

Numa primeira fase, Fatawu deve integrar os trabalhos da equipa B e de sub-23.