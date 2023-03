Fatawu, o diamante ganês, volta a ser tido em conta por Amorim

Extremo aproveita Youth League para se mostrar e dar luta por mais minutos na equipa principal.

Em três dias, Ruben Amorim ganhou os "reforços" que não teve - nem quis - em janeiro para o ataque. Trincão, primeiro, e Fatawu, depois, brilharam, marcaram golaços e passaram ao treinador a mensagem de que podem ser importantes nos próximos meses, nos quais os leões ainda têm muito em jogo. Se a boa exibição do português, frente ao Estoril, é vista como um ressurgimento ansiado e pouco inesperado, no caso do jovem ganês trata-se da confirmação do potencial de alguém que está bem cotado em Alvalade, mas que ainda procura afirmar-se.

Contratado no início da época, Fatawu Issahaku viveu na quarta-feira o momento mais alto com a camisola do Sporting. Depois de já ter atuado pela equipa principal e pela equipa B, o avançado, de 18 anos, reforçou os sub-19 e, na estreia neste escalão, brilhou na Youth League. O hat trick ao Ajax, com golos cada um melhor do que o outro, foi visto "in loco" pelo treinador leonino e devolve a Fatawu a perspetiva de voltar a ser tido em conta por Ruben Amorim, depois de, surpreendentemente, ter somado a primeira titularidade e jogado 45 minutos no clássico com o F. C. Porto, a 12 de fevereiro, como ala e com funções diferentes daquelas a que está habituado.