Fátima Pinto quer mostrar que "Portugal está cada vez melhor"

A futebolista Fátima Pinto considerou que defrontar a Grécia, na quarta-feira, será "uma experiência nova" para si e para a seleção portuguesa de futebol feminino na preparação para o Europeu, a realizar em Inglaterra.

"Este jogo é o primeiro desta preparação. Todos os jogos serão importantes," salientou a centrocampista, uma das mais credenciadas da Liga feminina, no início da segunda semana de preparação para a fase final do Campeonato da Europa.

A equipa nacional feminina realiza três jogos de preparação - um duplo confronto com a Grécia, na quarta-feira e no sábado, e com a Austrália, no dia 28 de junho -, antes de viajar para Inglaterra, no dia 3 de julho, para disputar o Europeu.

Fátima Pinto considera-os fulcrais para a equipa dotar-se da melhor preparação possível. "Estamos bem, concentradas, sabemos o que temos de fazer, motivadas para trabalhar e será mais uma semana de preparação para nós," afirmou.

A média, de 26 anos, garantiu não sentir qualquer tipo de desconcentração por chegar ao estágio da seleção nacional com a situação profissional por resolver, depois de o contrato que a ligava ao Sporting ter expirado.

"Quando tinha 16 anos, não tinha bem a noção de onde estava. Agora temos essa noção e é uma competição muito exigente - acho que a experiência também ajuda a não vacilar tanto," explicou a atleta, que representou o clube lisboeta nas últimas sete temporadas.

O Europeu feminino de 2022 realiza-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra. Portugal, chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça (que defronta em 9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).

O objetivo, assinala Fátima Pinto, passa por discutir cada jogo com a ambição de somar pontos: "O objetivo é conseguirmos fazer sempre melhor, crescer, mostrar que Portugal está cada vez melhor".

Portugal realizou hoje novo treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, no último dia sem o selecionador Francisco Neto, cujo isolamento deverá concluir-se na terça-feira, após ter estado infetado com o coronavírus.

Em função da ausência do técnico nacional nos últimos dias, a liderança dos treinos foi provisoriamente entregue aos adjuntos Luís Marques e Rita Gonçalves.