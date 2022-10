Fator casa essencial no sucesso europeu

Belgas do St. Gilloise testam invencibilidade do Sporting de Braga na "pedreira"

Com seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos em casa para as provas europeias, a equipa minhota recebe na próxima quinta-feira (20 horas) os belgas do St. Gilloise, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, à procura de manter a invencibilidade na "pedreira".

Além dos seis encontros que disputou, na época passada, em casa, para a segunda competição europeia de clubes (cinco vitórias e um empate), o Braga juntou à série um sétimo desafio invicto, já nesta temporada, na receção ao Union Berlin.