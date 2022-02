Favoritos abrem facilmente as portas dos quartos de final

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:32 Facebook

Sporting e F. C. Porto com triunfos esmagadores. Benfica também segue em frente.

Fafe e Madeira SAD (19-28) já tinham aberto a fornada de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal e, ontem, mais oito equipas deram continuidade à jornada. Começando pelo Sporting-ABC, naquele que se previa o jogo mais renhido. Acabou por não o ser, por culpa dos leões, que alcançaram um triunfo fácil (40-30).

Atual detentor do troféu, o F. C. Porto teve um desfecho ainda mais vistoso, ao chegar, ver e vencer na visita ao Xico Andebol (20-38) num embate com um pormenor curioso: ambas as partes terminaram com o mesmo número de golos (10-19).

Quem também levou os objetivos a bom destino foi o Benfica. Com uma primeira metade de grande categoria (9-15) as águias deram passo e meio rumo à tão desejada vitória (22-26) na visita ao Póvoa. No outro jogo, o favorito Belenenses superou sem dificuldade o Santana (22-28).