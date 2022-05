Favoritos em ação com arranque muito promissor

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:30 Facebook

F. C. Porto e Sporting entram nos play-offs com triunfos tranquilos. Benfica sofre para sorrir.

Depois de ter terminado a fase regular na liderança, o F. C. Porto entrou nos play-offs a espalhar superioridade e goleou, em casa, o Tomar (7-0).

Em nível semelhante, o Sporting também deu provas de supremacia e venceu, com tranquilidade, o HC Braga (5-1).

Mais dores de cabeça teve o Benfica que só conseguiu o triunfo frente ao Valongo no prolongamento (5-4), depois de ter empatado (3-3) no tempo regulamentar. A ponta final foi de muitos nervos com Edo Bosch, treinador dos nortenhos, a acabar expulso.

No outro duelo, o Barcelos venceu fora a Oliveirense (3-4).