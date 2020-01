Favoritos entram a ganhar no Open da Austrália

Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Novak Djokovic, Roger Federer e Serene Williams não tiveram dificuldades na estreia no torneio australiano.

O sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer, a australiana Ashleigh Barty e a norte-americana Serena Williams estrearam-se com vitórias no Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, numa jornada inaugural marcada pela chuva em Melbourne. A organização do torneio, que vai decorrer até 2 de fevereiro, adiou para amanhã 32 dos 50 encontros agendados para esta segunda-feira.

Antes de Novak Djokovic, que já conquistou sete títulos em Melbourne, Roger Federer havia protagonizado a sua primeira exibição da época. O número três mundial e detentor de seis vitórias no Open da Austrália bateu o norte-americano Steve Johnson (6-3, 6-2 e 6-2), em uma hora e 21 minutos de um encontro que chegou a ser interrompido pela chuva.

Entre os principais cabeças de série destaque ainda para os triunfos do grego Stefanos Tsitsipas (6.º ATP), que eliminou o italiano Salvatore Caruso (95.º), por 6-0, 6-2 e 6-3, e do italiano Matteo Berrettini (8.º) sobre o australiano Andrew Harris (162.º), por 6-3, 6-1 e 6-3.

Na competição feminina, as principais candidatas ao título qualificaram-se para a segunda ronda, embora a australiana e líder da hierarquia mundial, Ashleigh Barty, tenha sentido maiores dificuldades para vencer a ucraniana Lesia Tsurenko (120.ª WTA), por 5-7, 6-1 e 6-1.

Já Serena Williams nem precisou de uma hora na Rod Laver Arena para selar a sexta vitória consecutiva da temporada, desta feita frente à russa Anastasia Potapova (90.ª), por 6-0 e 6-3.