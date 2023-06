Favoritos vencem e Kokçu assiste no triunfo turco

França bate Gibraltar e Inglaterra goleia, na visita a Malta. Médio reforço dos encarnados assiste na vitória da Turquia frente à Letónia.

A França venceu, no Algarve, Gibraltar, por 3-0 e segue isolada, na liderança do Grupo B, só com vitórias. Olivier Giroud (3 minutos), Mbappé (45+3, de penálti) e um autogolo de Mouelhi (78) construíram o êxito gaulês. Já a Grécia segue no segundo posto, após bater em casa a República da Irlanda, por 2-1.

No Grupo C, a Inglaterra mantém igualmente o pleno, após golear Malta (4-0), em La Valletta. Dois penáltis de Kane e Callum Wilson fecharam a contagem, num triunfo que cedo se adivinhou, graças aos tentos de Ferdinando Apap (na própria baliza) e de Alexander-Arnold.

Ao mesmo tempo, a Ucrânia estreou-se a vencer na fase de qualificação do Euro 2024, ao levar a melhor (3-2), na visita à Macedónia do Norte. Os ucranianos repartem a segunda posição com Itália e Macedónia do Norte, todos com três pontos.

No Grupo D, a Turquia venceu na Letónia (3-2), num triunfo em que Orkun Kokçu, novo reforço do Benfica, esteve em evidência. No primeiro jogo desde que foi anunciado como cara nova das águias para 2023/24, o médio assinou uma assistência, no lance em que serviu Cengiz Under, então para o 2-1. No mesmo agrupamento, a Arménia venceu fora o País de Gales (4-2). Os turcos estão na frente, com seis pontos, mais dois do que País de Gales e Croácia.

No Grupo H, a Dinamarca venceu em casa a Irlanda do Norte (1-0), ao passo que o Cazaquistão triunfou (3-0), na visita ao São Marino. Já a Finlândia recebeu e venceu a Eslovénia (2-0).

Já no Grupo I, Suíça e Israel venceram fora por 2-1, frente a Andorra e Bielorrússia, respetivamente, enquanto Kosovo e Roménia empataram (0-0). Em termos de classificação, os suíços seguem isolados no primeiro lugar, com nove pontos, seguidos pela Roménia, com sete.