Fazer mais num ano do que em 12 épocas

Artur Jorge, que nesta quinta-feira, em Malmo, se estreia no banco numa prova europeia, somou sete jogos na UEFA como jogador. Agora "basta" passar a fase de grupos para superar o registo

Apesar de ocupar o oitavo lugar no ranking de futebolistas com mais jogos pelo clube (265 partidas no total), Artur Jorge, que jogou nos arsenalistas durante 12 épocas, só participou em sete encontros nas competições europeias. As então escassas presenças do emblema minhoto nas provas da UEFA não permitiram conferir maior assiduidade internacional ao antigo capitão, situação que, aliás, marcou várias gerações de jogadores do clube.

Volvidos 25 anos da estreia pelo Sporting de Braga nas competições europeias - em Arnhem, Países Baixos, frente ao Vitesse (derrota por 1-2), para a Taça UEFA - Artur Jorge tem amanhã (17.45 horas, SIC e Sport TV1), a alternativa internacional como treinador dos guerreiros do Minho. A estreia dos braguistas, nesta época, na fase de grupos da Liga Europa, na Suécia, frente ao Malmo, marca o início de uma caminhada, com o objetivo assumido de qualificação para os oitavos de final da prova. Se após os seis jogos da atual etapa da competição a equipa minhota se apurar - seja de forma direta (no primeiro lugar) ou com necessidade de disputar o play-off (segundo classificado) - disputará pelo menos mais dois encontros, totalizando oito, registo que, a acontecer, possibilitará a Artur Jorge superar a marca pessoal, enquanto jogador.