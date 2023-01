FC Barcelona derrota Getafe e mete pressão no Real Madrid

JN/Agências Hoje às 20:50 Facebook

O FC Barcelona reforçou a liderança da Liga espanhola e passou a ter seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que ainda não disputou o seu jogo na 18.ª jornada, após vencer na receção ao Getafe, por 1-0.

Em Camp Nou, sem o avançado polaco Robert Lewandowski, castigado, o espanhol Pedri fez o único golo da partida, aos 35 minutos, suficiente para garantir o triunfo do emblema catalão, que venceu pela última vez a La Liga em 2018/2019.

Do lado do Getafe, formação treinada por Quique Flores, ex-técnico do Benfica, o central internacional português Domingos Duarte foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa dos arredores de Madrid.

Com este triunfo, o FC Barcelona chegou aos 44 pontos (com um registo de apenas seis golos sofridos em 17 jogos) e ficou à condição com seis de avanço sobre o Real Madrid, segundo classificado, que ainda hoje joga no País Basco com o Athletic Bilbau.

Por seu lado, o Getafe segue no 17.º posto com 17 pontos e em igualdade com o Celta Vigo, de Carlos Carvalhal, que já está em zona de despromoção.

Antes da partida na Catalunha, o Villarreal subiu ao quarto lugar e vai terminar a ronda em zona de Liga dos Campeões, após receber e vencer o Girona, por 1-0, com um golo de Parejo, de grande penalidade, aos 90+11 minutos, no último lance da partida.

Nos descontos, a equipa da casa já tinha desperdiçado um penálti, aos 90+3 minutos, mas por Moreno.

Por seu lado, o Osasuna, equipa surpresa desta edição da La Liga ao seguir no sétimo lugar, atrasou-se na luta europeia com um empate (1-1) no campo do Elche, último classificado com apenas seis pontos e sem qualquer triunfo na competição.