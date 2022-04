FC Barcelona volta a perder em Camp Nou

JN/Agências Ontem às 23:43 Facebook

O FC Barcelona voltou, este domingo, a ser batido em Camp Nou por 1-0, agora perante o Rayo Vallecano, e manteve-se igualado ao Sevilha no segundo lugar da Liga espanhola.

Depois do desaire com o Cadiz, a formação catalã, que pelo meio foi vencer ao campo da Real Sociedad (1-0), voltou a desiludir em casa, com Álvaro García a dar o triunfo à formação forasteira, com um tento alcançado logo aos sete minutos.

No Rayo Vallecano, que segue num tranquilo 11.º lugar, já sem o fantasma da despromoção, Kevin Rodrigues e Bebé, agora internacional cabo-verdiano, foram suplentes e acabaram por não ser lançados na partida.

Contando com o desaire com o Eintracht Frankfurt para a Liga Europa (3-2), esta foi a terceira derrota seguida do FC Barcelona em Camp Nou, algo que não acontecia desde 1998.

O FC Barcelona continua na segunda posição, com 63 pontos, a 15 do líder Real Madrid, que está perto de fazer a 'festa', e mantendo a companhia do Sevilha.

Mesmo assim, numa época que tem sido bem conturbada, o apuramento para a Liga dos Campeões para já não parece estar em risco, com o Bétis, quinto posicionado e recém-vencedor da Taça do Rei de Espanha, a ter uma desvantagem de seis pontos.