F.C. Porto apresenta terceiro equipamento

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O F.C. Porto apresentou esta terça-feira o novo terceiro equipamento, em mais uma época com a parceria com a New Balance. A camisola mostra um rosa com detalhes em preto, cor predominante nos calções.

Um equipamento que os dragões consideram ser "moderno e arrojado", e que juntamente com os detalhes das cores resulta num "visual diferente, contemporâneo e que, certamente, agradará aos adeptos que preferem uma mistura entre o clássico e o vanguardista", pode ler-se no site do clube.

A terceira camisola do F.C. Porto para a época 2021/2022 estará disponível a partir de 9 de julho.