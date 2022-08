FC Porto B alcança primeiro êxito no campeonato diante da BSAD

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

O F. C. Porto B venceu por 3-2 na casa da BSAD, resultado que permitiu aos "dragões" alcançar a primeira vitória na prova, em jogo da segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol.

No Benfica Futebol Campus, no Seixal, casa "emprestada" da turma lisboeta, um golaço apontado por Marcus, aos 10 minutos, e um "bis" de Wendel Silva na segunda parte do encontro deram os três pontos à equipa portista.

Apesar de a BSAD ter ameaçado marcar primeiro na partida - remate ao ferro de Alisson Safira, aos cinco minutos -, o F. C. Porto B chegou ao 1-0, à passagem dos 10 minutos, num golaço de Marcus, que recuperou a bola perto da linha do meio campo e aproveitou o adiantamento de Gonçalo Tabuaço para fazer um 'chapéu' ao guardião.

De grande penalidade, aos 34 minutos, a BSAD repôs a igualdade (1-1) por intermédio de Alison Safira, avançado que depois de sofrer falta de Marcus no interior da área, se encarregou de converter o castigo máximo.

Até ao intervalo, os portistas estiveram mais perto de voltar para a frente do marcador, através de iniciativas de Gonçalo Borges, ambas aos 44 minutos. Na primeira, o remate foi travado pelo guarda-redes Gonçalo Tabuaço e na segunda errou o alvo por pouco.

Logo após o reatamento, a BSAD voltou a ser a primeira equipa a ameaçar marcar -- remate de Tomás Castro proporcionou boa defesa a Gonçalo Ribeiro --, mas foi o FC Porto B a celebrar quando, aos 58, após cruzamento de Rodrigo Conceição, Wendel Silva cabeceou com êxito para o 2-1.

O avançado brasileiro, de 22 anos, voltou a 'faturar' no Seixal, aos 78 minutos, na conversão de uma grande penalidade que colocou o resultado em 3-1 favorável à equipa treinada por António Folha, que na ronda inaugural tinha perdido (1-0) em sua casa com o Sporting da Covilhã.

A BSAD não se deu por vencida e foi em busca do golo, que acabou por surgir aos 89 minutos por intermédio de Jójó, jogador que tinha substituído Alison Safira no minuto anterior, e fez um 'chapéu' de cabeça ao guardião Gonçalo Ribeiro, fechando as contas do marcador em 3-2 para o FC Porto B.