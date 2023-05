F. C. Porto B vence Benfica B em clássico da II Liga

JN/Agências Hoje às 15:07, atualizado às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto B venceu (3-1), este sábado, na receção ao Benfica B, com o clássico da 34.ª e última jornada da II Liga, a colocar em evidência a melhor reta final de campeonato dos dragões.

Os golos de Bernardo Folha, aos 38 minutos, João Marcelo, aos 52, e Rodrigo Pinheiro, aos 70, trouxeram os três pontos para os azuis e brancos, com os benfiquistas a responderem por Diego Moreira, aos 90+04.

À partida para o duelo que opôs dragões e águias, o F. C. Porto B partia de um excelente momento de forma, com vitórias frente a Académico de Viseu (3-1) e Tondela (1-0) nas últimas duas jornadas, e procurava bater o rival para assegurar um positivo quinto lugar nas contas finais do campeonato.

PUB

Por sua vez, os encarnados, a ocuparem o 14.º lugar, protagonizaram uma temporada mais apagada, mas com a ameaça da despromoção fora do horizonte, e os três pontos dariam ao Benfica B um salto, ainda que provisório, à 10.º posição.

Com mais posse de bola e sem conceder grandes possibilidades de transições ao Benfica B, o F. C. Porto feriu a defensiva benfiquista sobretudo nos remates de meia distância de Bruno Costa.

O domínio dos dragões viria a ser materializado quando Abraham Marcus partiu para o cruzamento, no corredor direito, e a bola, desviada pela defensiva adversária, acabou nos pés de Bernardo Folha, e colocou com precisão a bola, inaugurando assim o marcador, ao minuto 38.

A segunda parte iniciou-se com uma reação benfiquista à apatia até então demonstrada, aos 48, com Gilson Benchimol a aparecer sozinho em frente a Francisco Meixedo para quase fazer o tento da igualdade.

O 2-0 deu-se pouco depois (58), a partir de um pontapé de canto, em que João Marcelo surgiu isolado ao segundo poste e cabeceou para ampliar a vantagem, acabando dessa forma com o elã que os 'encarnados' vinham a demonstrar no início do segundo tempo.

O segundo golo azul e branco terá abalado psicologicamente as águias e transportado os dragões para um final de jogo tranquilo, no qual o terceiro surgiu com naturalidade, por intermédio de Rodrigo Pinheiro, após uma combinação com Bernardo Folha, que 'rompeu' o setor recuado benfiquista, com o lateral a rematar forte para sentenciar a partida (70).

O Benfica B ainda conseguiu reduzir nos instantes finais por Diego Moreira, de forma acrobática, na sequência de um canto, mas o desfecho da partida estava já fechado.

Com este resultado, o F. C. Porto B termina esta edição da II Liga no quinto lugar, com 51 pontos, enquanto o Benfica B ocupa atualmente o 14.º, com 38, ainda à mercê do Nacional, que defronta, no domingo, o Académico de Viseu.